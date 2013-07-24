Влада Росії нагороджуватиме ЗМІ преміями по мільйону рублів
16:38, 24 липня 2013Світ
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Уряд РФ заснував 10 щорічних премій у галузі ЗМІ.
ЗМІ отримуватимуть урядові премії /Фото: raionlazo.ru
Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на відповідну постанову, опубліковану сьогодні на порталі правової інформації.
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"Заснувати 10 щорічних премій уряду Російської Федерації в галузі засобів масової інформації в розмірі 1 мільйон рублів кожна з присудженням їх починаючи з 2013 року", - сказано в документі.
Як пояснюється в положенні, премії будуть присуджуватися не тільки вітчизняним, а й закордонним ЗМІ та журналістам на підставі пропозицій ради, попередньо схвалених прем'єр-міністром.
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