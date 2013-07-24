Влада Росії нагороджуватиме ЗМІ преміями по мільйону рублів

Про це повідомляє РІА Новости, посилаючись на відповідну постанову, опубліковану сьогодні на порталі правової інформації.

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"Заснувати 10 щорічних премій уряду Російської Федерації в галузі засобів масової інформації в розмірі 1 мільйон рублів кожна з присудженням їх починаючи з 2013 року", - сказано в документі.

Як пояснюється в положенні, премії будуть присуджуватися не тільки вітчизняним, а й закордонним ЗМІ та журналістам на підставі пропозицій ради, попередньо схвалених прем'єр-міністром.