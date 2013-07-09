У Москві на редакцію газети напали «хулігани з українськими гаслами»

Про це УНІАН повідомили в службі інформації видання.

«8 липня о 14:25 до редакції газети «МК» з двору будинку 5 (на розі вулиці 1905 року і вулиці Костікова), вигукуючи гасла «Слава Україні!», «Героям слава!», «Слава нації», організовано і в швидкому темпі підійшов натовп з кількох десятків молодиків», - зазначається в повідомленні.

За даними видання, більшість з них були у медичних масках, з плакатами і фаєрами. Вони запалили на підході до крильця «МК» фаєри і мали намір проникнути всередину будівлі – «йшли упевнено, з явним наміром прорватися».

Співробітники служби безпеки кинулися назустріч і закрили вхідні двері до редакції. Проте нападники встигли закинути фаєр, що горів, всередину - його викинули на вулицю.

У газеті заявляють, що нападники також накидали фаєри, що горіли, перед вхідними дверима, і під покривом диму швидко і організовано втекли в той самий двір, з якого вийшли. Деякі свідки бачили, як хулігани сідали в автобус.

На місце події були викликані співробітники ВВС «Преснянське». За фактом події подано заяву до поліції, триває її розгляд.

У прес-службі московської поліції УНІАН повідомили, що не знають, хто саме напав на редакцію газети «Московский комсомолец».

«Про те, що це українські націоналісти, нічого сказати не можу. У нас даних про затримання немає», - сказав черговий офіцер.

При цьому він підтвердив, що на телефон 02 від співробітників охорони видавництва «МК» надійшло повідомлення про те, що група невідомих у масках, що мають при собі плакати, намагалася проникнути до них на об'єкт.

За його словами, після того, як незнайомців зупинила охорона, вони покидали плакати і зникли. Триває перевірка, додав він.