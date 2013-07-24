МЗС не має даних про протизаконну діяльність "українського моджахеда"
У дорожньо-транспортній події в Єгипті постраждав громадянин України, який перебував у Єгипті на підставі туристичної візи.
Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
Він зазначив, що “на даний час немає детальної інформації” про ДТП.
“Зараз відомо, що громадянин України в Шарм-ель-Шейху потрапив в автокатастрофу і перебуває в лікарні у важкому стані - йому потрібна операція. Розглядається питання про його можливе транспортування в Каїр”, - сказав Перебийніс.
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На запитання УНІАН, чи не брав цей громадянин участі в політичних акціях в Єгипті, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України сказав: “Наше посольство направило відповідні запити щодо ситуації, але на даний час жодної інформації щодо будь-якого порушення закону цим громадянином нам не надходило”.
За словами Перебийноса, постраждалий перебуває у непритомному стані, тому консули не змогли з ним розмовляти. При цьому Перебийніс зазначив, що консули мають копії документів чоловіка, які свідчать про те, що він перебував в Єгипті за туристичною візою.
Раніше ЗМі повідомляли, що 23-річний українець на ім'я Рашид мешкав зі своєю дружиною (громадянкою Швеції) в одному з курортних житлових комплексів Шарм-еш-Шейха. Він в'їхав до Єгипту за туристичною візою 30 травня і мав залишити країну 9 липня. Машина українця потрапила в серйозну аварію, врізавшись в інший автомобіль.
При огляді автомашини нібито знайшовся виданий владою Сирії документ на ім'я громадянина України з його фотографією, на якому над перекресленим офіційним текстом стояв напис "Моджахед, спеціальність - журналіст". Також у машині знайшли єгипетську військову форму та пристрій для переказу грошей через банк, маркований одним з найбільших банків Швеції.
Під час обшуку квартири у присутності дружини підозрюваного поліція також виявила іноземну військову форму, чорні пов'язки на голову та чорні прапори з написами релігійного змісту і закликами до "священного джихаду".