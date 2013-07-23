ЗМІ: В Єгипті затримали українця з посвідченням "моджахеда Сирії"

Також у затриманого знайшли єгипетську й іноземну військову форму, знаки з написом "поліція" та чорні прапори з релігійними написами, повідомляє РІА Новости з посиланням на новинний інтернет-портал Youm7.

За наявною інформацією, затриманий 23-річний українець на ім'я Рашид мешкав зі своєю дружиною (громадянкою Швеції) в одному з курортних житлових комплексів Шарм-еш-Шейха. Він в'їхав до Єгипту за туристичною візою 30 травня і повинен був залишити країну 9 липня. Затримати його вдалося випадково - машина українця потрапила в серйозну аварію, врізавшись в інший автомобіль. Підозрюваного доправили до лікарні з травами, а поліцейські вирішили оглянути його транспортний засіб.

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При огляді автомашини знайшовся виданий владою Сирії документ на ім'я громадянина України з його фотографією, на якому над перекресленим офіційним текстом стояв напис "Моджахед, спеціальність - журналіст". Також у машині знайшлася єгипетська військова форма та пристрій для переказу грошей через банк, маркований одним з найбільших банків Швеції.

Під час обшуку квартири у присутності дружини підозрюваного поліція також виявила іноземну військову форму, чорні пов'язки на голову та чорні прапори з написами релігійного змісту і закликами до "священного джихаду". Дружина українця визнала, що її чоловік воює на боці повстанців у Сирії.

Прокуратура почала розслідування. Затриманий громадянин України поки перебуває в лікарні, до нього приставлена ​​охорона.