Міграційна служба взяла у Сноудена відбитки пальців - адвокат
21:19, 24 липня 2013Світ
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Екс-агент американських спецслужб Едвард Сноуден, видачі якого домагаються США, пройшов процедуру дактилоскопії при зверненні у Федеральну міграційну службу з проханням надати тимчасовий притулок у РФ
Едвард Сноуден
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на адвоката, члена Громадської палати РФ Анатолія Кучерену.
Кучерена, який консультує Сноудена, зазначив, що дактилоскопія проводилася за його присутності. "Згідно з процедурою, він заповнив анкету, відповів на запитання, відкатав пальчики", - сказав адвокат.
Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, Федеральна міграційна служба РФ видала екс-співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену довідку про розгляд прохання про надання притулку, яка дозволяє йому залишити транзитну зону аеропорту "Шереметьєво" з дозволу прикордонної служби.
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