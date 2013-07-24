Міграційна служба взяла у Сноудена відбитки пальців - адвокат

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на адвоката, члена Громадської палати РФ Анатолія Кучерену.

Кучерена, який консультує Сноудена, зазначив, що дактилоскопія проводилася за його присутності. "Згідно з процедурою, він заповнив анкету, відповів на запитання, відкатав пальчики", - сказав адвокат.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, Федеральна міграційна служба РФ видала екс-співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену довідку про розгляд прохання про надання притулку, яка дозволяє йому залишити транзитну зону аеропорту "Шереметьєво" з дозволу прикордонної служби.