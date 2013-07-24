ООН заснувала Всесвітній день туалету

"Кожна третя людина (на Землі) не має елементарного туалету", - заявив з цього приводу заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон. За його словами, майже дві тисячі дітей помирають щодня від кишкових інфекцій, яким можна запобігти санітарними методами, передає РІА Новости.

"Брак санітарії та водопостачання приносить економічні втрати на 260 мільярдів доларів щорічно", - сказав Еліассон.

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Ініціатива установи дня туалету належить Сінгапуру. Тимчасовий повірений у справи цієї країни при ООН Марк Нео висловив надію на те, що ця ініціатива "буде підтримана на місцевому, національному, державному та міжнародному рівнях усіма зацікавленими сторонами відповідно до їхніх пріоритетів, потреб і специфічних обставин". Нео нагадав, що сінгапурський підприємець Джек Сім, прозваний "Містером Туалетом", заснував у 2001 році Всесвітню туалетну організацію, до якої належать вже 534 учасники з 86 країн світу.