В Україні майже всі вбиральні Євро-2012 припинили роботу (відео)

Приватного інвестора, який виграв конкурс, цей бізнес більше не цікавить. В інших містах, які приймали футбольний свято, ситуація схожа. 35 зелених вагончиків з написом "Тут сервіс" досі красуються в центрі Києва. Але сервісу тут більше немає, повідомляє ТСН.

Всі встановлені до Євро-2012 громадські вбиральні зараз замкнені. Туалети не демонтуватимуть, вони стаціонарні і підключені до міських комунікацій. Але приватний інвестор, який виграв конкурс і який встановив кабінки, займатися туалетним бізнесом більше не хоче. Тепер до туалетів на Хрещатику під'єднали автомати з газованою водою. У Львові вбиральні теж зняли і відправили на склад. У Харкові досягнення цивілізації розібрали відразу після чемпіонату.