Конгресмени США відмовилися обмежити програми збору даних спецслужбами

Пропонувалися зміни до законодавства не дозволили б Агентству національної безпеки масово збирати на підставі "Патріотичного акту" дані про телефонні дзвінки тих, хто не є фігурантом якогось розслідування. Поправка була запропонована республіканцем з Мічигану Джастіном Емешем, - повідомляє РІА Новости.

За поправки проголосували 205 конгресменів, проти - 217. Незважаючи на позицію Білого дому, який виступив різко проти пропонованих обмежень, більшість демократів, однопартійців президента Барака Обами, (111 осіб) підтримали поправки, 83 виступили проти. З числа республіканців "за" голосували 94 законодавця, "проти" - 134.

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Раніше проти законопроекту висловився директор нацрозвідки Джеймс Клеппер. За його словами, поспішне рішення конгресу позбавило б силовиків найважливішого інструменту роботи.

"Патріотичний акт" був прийнятий у 2001 році після терактів 11 вересня. Параграф 215 закону був підставою для програм відстеження електронного листування і телефонних дзвінків. Про ці програми повідомив екс-співробітник спецслужб Едвард Сноуден, а національна розвідка США після цього була змушена розсекретити існування програм.