У Японії вимагають заборонити військовим США літати на свята і вночі

Представники Комітету з закордонним проблем, в який входять губернатори 14 адмінодиниць Японії, у яких розташовані військові бази США, передали сьогодні в МЗС петицію з вимогою внести поправки до Угоди про статус збройних сил США в Японії, повідомляє Сіньхуа.

За повідомленням японського агентства Кіодо Цусін, члени Комітету стверджують, що за минулі 50 років, в які не вносилися поправки в угоду про статус збройних сил США, соціальна ситуація в Японії істотно змінилася.

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У петиції йдеться, що потрібно заборонити проводити тренувальні польоти у вихідні та святкові дні, а також вночі, щоб зменшити шум авіації та попереджати аварії. Місцеві уряди також просять додати в угоду умови про те, щоб їм повідомлялося про злочини військовослужбовців США, а постраждалим виплачували компенсації.

Сьогодні ж глава Комітету з закордонним проблем, губернатор префектури Канагава Юдзі Куроіва роз'яснив послу США в Японії Джону Роосу зміст петиції. На що Роос відповів, що внести поправки в угоду дуже важко.