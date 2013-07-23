Японія хоче дозволити собі застосовувати зброю в інших країнах

Про це сьогодні заявив журналістам прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Так зване "право на колективну самооборону" є правом Японії застосовувати зброю для відбиття збройного нападу на країни, що мають тісні зв'язки з Японією, якщо навіть це не прямий напад на неї. Згідно з конституційними роз'ясненнями, зараз дозволене лише право на часткову самооборону, тобто при нападі на саму Японію, пише Сіньхуа.

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Сіндзо Абе зазначив, що будуть внесені поправки у конституційні роз'яснення, що в забороняють уряду користуватися правом на колективну самооборону, бо в ситуації з забезпеченням безпеки відбулися дуже великі зміни. Він розраховує, що уряд запропонує фундаментальний законопроект, що дозволяє використовувати право на колективну самооборону.