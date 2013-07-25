ЗМІ: У Франції парламент зняв заборону грубіянити президентові

До прийняття цього закону очільник держави перебував у привілейованому становищі щодо всіх інших громадян. Будь-яка грубість у його (або її) адресу автоматично вважалася правопорушенням. Відтепер ображеному президенту доведеться доводити факт наклепу або дифамації в суді, повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters.

Закон був прийнятий після рішення Європейського суду з прав людини, яке визначило, що Франція порушила права демонстранта, оштрафованого за плакат, який проголошував «Відвали, придурку!» на адресу президента Ніколя Саркозі. ЄСПЛ вирішив, що тим самим Франція порушила право демонстранта на вираження своєї думки про очільника держави.

На тему: Саркозі тікає від податків до Лондона

Цей вислів став дуже популярним у Франції, коли його вжив сам Саркозі щодо людини, яка не побажала потиснути президентську руку.

Новий закон, однак, не скасовує відповідальності за наклеп щодо голови держави, якщо за підсумками судового розгляду з'ясується, що та чи інша людина скоїла це правопорушення.