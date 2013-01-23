Саркозі тікає від податків до Лондона
00:55, 23 січня 2013Світ
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За даними британської газети The Evening Standard, колишній президент Франції Ніколя Саркозі готується переїхати до Лондона, щоб уникнути податку на надбагатих.
За те, щоб особи, які заробляють понад 1 млн євро на рік, перераховували до бюджету 75% своїх доходів, виступає нинішній президент - соціаліст Франсуа Олланд.
Переїхавши на Британські острови, передає РосБізнесКонсалтинг, Н.Саркозі має намір заснувати там інвестфонд з капіталом близько $ 1.5 млрд.
Жити колишній глава Французької Республіки та його дружина Карла Бруні, можливо, стануть в престижному районі Лондона Південний Кенсінгтон.
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