Саркозі тікає від податків до Лондона

За те, щоб особи, які заробляють понад 1 млн євро на рік, перераховували до бюджету 75% своїх доходів, виступає нинішній президент - соціаліст Франсуа Олланд.

Переїхавши на Британські острови, передає РосБізнесКонсалтинг, Н.Саркозі має намір заснувати там інвестфонд з капіталом близько $ 1.5 млрд.

Жити колишній глава Французької Республіки та його дружина Карла Бруні, можливо, стануть в престижному районі Лондона Південний Кенсінгтон.