ЗМІ: Лівійці обміняють 19 захоплених українських моряків на 650 автомобілів

Як повідомляє газета Вести з посиланням на посольство України в Лівії, лівійці вимагали повернути їм вантаж - 650 авто, за які нібито українські партнери узяли гроші, але не доставили.

"Вчора український суд виніс остаточне рішення, щоб повернули авто лівійцям. Тільки-но вантаж прибуде, відпустять і наших моряків, - сказав радник посла Андрій Марченко. - Ми зв'язувалися із капітаном, і він нам сказав, що на судні всі почуваються добре".

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Судно "Етель" під прапором Сент-Кіттс і Невіс було захоплене у лівійському порту Бенгазі. На борту перебували 19 українських моряків. Вночі на борт піднялися невідомі, захопили трьох членів екіпажу і вивезли в невідомому напрямі.

Міністр МЗС України Костянтин Грищенко провів переговори з урядом Лівії про долю моряків. Прем'єр-міністр Лівії Алі Зідан запевнив, що з українцями все буде добре, і ніхто з них не постраждає.

Раніше повідомлялося, що в 2012 році посередники-йорданці придбали понад 600 машин KIA і Hyundai у Гонконзі, і продали їх українській фірмі. Водночас ті ж самі машини були продані лівійцям. Автомобілі були доставлені на територію України. Потерпіла сторона у відповідь захопила «перше-ліпше судно з українцями, - «Етель», вимагаючи від України повернути гроші або автомобілі.