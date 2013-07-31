Грищенка у Лівії запевнили, що українським морякам нічого не загрожує

Прем’єр-міністр Лівії Алі Зідан запевнив віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка у тому, що життю та здоров’ю громадян України, членів екіпажу судна «Етель», захопленого 17 липня бойовиками в Лівії, нічого не загрожуватиме.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра, про це глава лівійського уряду заявив на зустрічі з Грищенком, який сьогодні за дорученням Президента України Віктора Януковича здійснив робочий візит до м.Тріполі (Держава Лівія).

В рамках візиту було обговорено комплекс питань двосторонніх відносин. Головною темою візиту Грищенка було питання захисту прав та інтересів 19 громадян України, членів екіпажу судна «Етель», затриманого у м.Бенгазі.

Грищенко довів до відома лівійської влади позицію офіційного Києва щодо необхідності якнайшвидшого звільнення затриманого в порту м.Бенгазі 17 липня ц.р. судна «Етель» з 19 українськими моряками на борту, наголосивши на неприйнятності дій стосовно громадян України.

«Якою б не була мотивація нападників, вона не виправдовує застосування сили проти людей, їх залякування та створення небезпеки для їхнього життя і здоров’я», - зазначив Грищенко, підкресливши, що якнайшвидше звільнення та повернення українських громадян на Батьківщину є пріоритетним питанням для уряду.

Водночас віце-прем’єр запевнив представників лівійської влади у проведенні справедливого та неупередженого розслідування українськими компетентними органами справи щодо вантажу судна «Фаїна» з вантажем автомобілей, затриманого в порту м.Іллічівськ.

Зідан повідомив, що дав доручення міністру юстиції Лівії прибути до м.Бенгазі з метою розв’язання ситуації із затриманими українцями.

Також у Тріполі Грищенко провів зустрічі з головою Генерального національного конгресу Держави Лівія Нурі Алі Абу Сагмейном та міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Лівії Мохаммедом Абдельазізом.

Під час зустрічей Грищенко зазначив, що Україна зацікавлена у зміцненні конструктивного діалогу з Лівією, підтримує процеси демократичних перетворень та кроки, спрямовані на стабілізацію ситуації в країні, вирішенні питань безпеки, розбудови збройних сил та правоохоронних органів, здійснення комплексу реформ.

Під час зустрічей сторони обговорили питання співпраці у сфері авіації, активізації політичного діалогу, міжпарламентської та гуманітарної взаємодії.

Водночас, головними питаннями, які порушив Грищенко під час зустрічей з представниками офіційної влади Лівії - захист прав та інтересів громадян України, які знаходяться на території цієї держави.

Окрему увагу під час переговорів Грищенко приділив обговоренню питання захисту прав та інтересів 23 громадян України, затриманих на території Лівії у серпні 2011 року. Віце-прем’єр-міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого розгляду питань щодо затриманих українців.

Окрім того, під час робочого візиту віце-прем’єр приділив увагу питанню безпеки громадян України, які працюють у Лівії.

«Під час збройного конфлікту в Лівії велика кількість українських медиків не залишила територію країни, а продовжила виконувати свій професійний обов’язок, рятуючи життя і здоров’я лівійців. Біль війни не оминув і українців. 20 квітня 2011 року в результаті мінометного обстрілу в м.Місурата загинув український педіатр. Тому позиція офіційного Києва полягає в необхідності захисту українських медиків, які виконують таку важливу гуманітарну місію в Лівії, та недопущення порушення їх прав та інтересів, в тому числі з боку роботодавців», - переконаний віце-прем’єр України.