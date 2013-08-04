У Грузії відповіли на закиди Медведєва щодо Південної Осетії

Про це заявив спеціальний представник грузинського прем'єр-міністра з врегулювання відносин з РФ Зураб Абашидзе після інтерв'ю прем'єра Росії Дмитра Медведєва.

На тему: Медведєв каже, що РФ і Грузія помиряться після того, як піде Саакашвілі

У 2008 році Медведєв займав пост президента Росії і після нападу грузинських військ на жителів Південної Осетії і російських миротворців віддав наказ про початок операції з примусу Грузії до миру, повідомляє РІА Новости.

В інтерв'ю, присвяченому річниці цих подій, Медведєв заявив, що до останнього сподівався, що Грузія припинить ескалацію конфлікту, і висловив думку, що повернення до колишніх, "прохолодних" відносин між керівництвом Росії та Грузії не буде. Він також вважає, що народи Грузії, Абхазії і Південної Осетії самі вирішать, як розвивати свої відносини, зокрема чи потрібно їм возз'єднання.

"Моя позиція така, що у 2008 році ми стали жертвами агресії, на жаль і з нашого боку теж були зроблені неправильні кроки і були допущені драматичні помилки", - заявив Абашидзе в ефірі телекомпанії "Руставі2" в неділю.

За його словами, результат конфлікту був таким, що Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, і тепер "дуже важко врегулювати це питання, і для цього знадобиться багато сил і часу". Разом з цим, за словами Абашидзе, ніхто не очікує, що Росія змінить свою позицію і відкличе незалежність цих територій, "проте поступово, маленькими кроками можна просунутися вперед".

Після того, як Росія в 2008 році визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії, Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою і оголосив дві закавказькі республіки окупованими територіями.