Медведєв каже, що РФ і Грузія помиряться після того, як піде Саакашвілі

12:45, 04 серпня 2013
Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявляє, що сумну сторінку відносин РФ і Грузії буде перегорнуто після того, як піде нинішній Президент Михайло Саакашвілі.

Медведєву подобається нове політичне керівництво Грузії

Про це Медведєв сказав в інтерв'ю телеканалу Russia Today, повідомляє РІА «Новости».

За словами прем'єра, повернення до колишніх, "прохолодних" відносин між керівництвом Росії та Грузії не буде.

"Ви знаєте, я в цьому сенсі абсолютний оптиміст. Я впевнений, що все буде нормально. Наші народи й не сварилися. На жаль, цей конфлікт, звичайно, не допомагає взаємопорозумінню, але це не глибинний конфлікт народів, це, на жаль, ще раз говорю, помилка, що переросла в злочин, із боку окремих керівників країни. І зараз дійсно ситуація дещо інша", - зазначив Медведєв.

"Нове політичне керівництво країни відповідно до змін, які відбулися в політичній системі, в конституції країни, займають набагато більш прагматичну позицію. Ми цьому раді", - додав російський прем'єр.

Медведєв нагадав, що не Москва розірвала дипломатичні відносини з Грузією.

"Ми готові до їх відновлення за певних умов, а вони прості - визнання того факту, що відбулося. Можливо, це йтиме набагато таким акуратнішим, складнішим шляхом... Але я впевнений, що повернення до колишнього не буде. І цю найсумнішу сторінку в наших відносинах останніх років буде перегорнуто, й вона піде разом зі зникненням із політичної арени Саакашвілі та деяких інших людей, які причетні до ухвалення цього злочинного рішення", - сказав він.

Довідка УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії та Південної Осетії під своїм контролем.

Згідно з офіційною версією Росії, причиною війни став напад грузинських військ на жителів Південної Осетії. Грузія наполягає, що проводила військову операцію в Цхінвальському регіоні у відповідь на провокації південноосетинських озброєних формувань.

Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність Абхазії та Південної Осетії й наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела, Республіка Науру. Абхазію визнала Вануату.

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