Нова влада Єгипту відмовилася пускати турецького прем'єра Ердогана в Газу
12:28, 05 серпня 2013Світ
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Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав відмову від тимчасового єгипетського уряду щодо можливості візиту в Газу.
Ердогана не пускають до Гази / wikipedia
Нове керівництво країни не раде бачити Ердогана, імовірно, у зв'язку з його підтримкою "Братів-мусульман", передає Росбалт повідомлення арабської преси.
Каїр сповістив Анкару про те, що "візиту не буде".
Як відомо, Ердоган раніше розкритикував єгипетських військових за відсторонення Мурсі від влади.
Прем'єр-міністр Туреччини збирався відвідати сектор Газа ще в травні, але візит був перенесений. Найбільш ймовірними причинами перенесення поїздки називають протести в Стамбулі і прохання держсекретаря США Джона Керрі відкласти поїздку.
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