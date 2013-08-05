Нова влада Єгипту відмовилася пускати турецького прем'єра Ердогана в Газу

Нове керівництво країни не раде бачити Ердогана, імовірно, у зв'язку з його підтримкою "Братів-мусульман", передає Росбалт повідомлення арабської преси.

Каїр сповістив Анкару про те, що "візиту не буде".

Як відомо, Ердоган раніше розкритикував єгипетських військових за відсторонення Мурсі від влади.

Прем'єр-міністр Туреччини збирався відвідати сектор Газа ще в травні, але візит був перенесений. Найбільш ймовірними причинами перенесення поїздки називають протести в Стамбулі і прохання держсекретаря США Джона Керрі відкласти поїздку.