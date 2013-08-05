У Єгипті західні дипломати зустрілися з одним із лідерів «Братів-мусульман»

Дипломати західних і арабських країн відвідали в єгипетській в'язниці одного з лідерів руху "Брати-мусульмани", повідомляє агентство Рейтер з посиланням на місцеві ЗМІ.

Єгипетське держінформагентство MENA розповсюдило повідомлення про те, що генеральний прокурор країни дозволив зарубіжним дипломатам зустрітися з одним з лідерів "Братів-мусульман" Хайратом аш-Шатиром. Зустріч почалася опівночі за місцевим часом і тривала близько години, - зазначає РІА Новости.

На тему: Тимчасовий уряд Єгипту наказав припинити акції протесту

Дипломати проводять зустрічі з представниками протиборчих сторін, намагаючись врегулювати кризу, яка виникла після відсторонення від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі на початку липня.

Хайрат аш-Шатир є заступником верховного наставника руху "Брати-мусульмани" Мохаммеда Бадіа і відповідає за стратегію руху. Раніше суд у Каїрі оголосив, що 25 серпня почне проти Бадіа, аш-Шатира і ще одного лідера руху судовий розгляд за звинуваченням у підбурюванні до насильства під час протестів у день повалення Мурсі.