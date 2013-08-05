4-річний хлопчик став мером американського містечка

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CBS, у голосуванні міг взяти участь будь-хто, потрібно було лише пожертвувати 1 долар на організацію свята. Переможця, проте, визначила випадковість: місцевий житель витягнув ім'я нового мера з капелюха, в якому було складено папірці з іменами кандидатів.

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Пост мера у Дорсеті, населення якого не перевищує 30 осіб, є номінальним. Проте Бобі має намір трудитися на благо міста. Зокрема, хлопчик і його батьки планують організувати збір коштів для добродійного фонду і на установку нового знаку при в'їзді до міста.