4-річний хлопчик став мером американського містечка
12:41, 05 серпня 2013Світ
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Жителі невеликого американського містечка Дорсет удруге обрали 4-річного місцевого жителя Бобі Тафтса (Bobby Tufts) мером.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CBS, у голосуванні міг взяти участь будь-хто, потрібно було лише пожертвувати 1 долар на організацію свята. Переможця, проте, визначила випадковість: місцевий житель витягнув ім'я нового мера з капелюха, в якому було складено папірці з іменами кандидатів.
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Пост мера у Дорсеті, населення якого не перевищує 30 осіб, є номінальним. Проте Бобі має намір трудитися на благо міста. Зокрема, хлопчик і його батьки планують організувати збір коштів для добродійного фонду і на установку нового знаку при в'їзді до міста.
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