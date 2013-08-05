У Німеччині чеченці побили подружжя за «непристойну поведінку»

Інцидент стався в місті Айзенхюттенштадт (федеральна земля Бранденбург). Десять людей увірвалися до кімнати, де мешкало подружжя з Чечні, і жорстоко побили обох. У 23-річної Зуліхан в результаті побоїв стався викидень.

Її чоловіка, чиє ім'я в ЗМІ не називається, довелося з серйозними травмами відвезти до лікарні, передає Лента.ру. Причиною невдоволення ісламістів стало нібито непристойне, з їхньої точки зору, поведінка подружжя.

Як пише газета Bild, ісламістам не сподобалося, що Зуліхан не носила хустки на голові і одягалася в джинси. За даними журналу Focus, лідером групи ісламістів є 38-річний член сепаратистського руху «Імарат Кавказ», яке в Росії визнано терористичним. Як повідомили в поліції, він і його оточення неодноразово намагалися силою насаджувати традиційні ісламські цінності в центрі для біженців.

Інцидент обурив німецьких політиків. Вони зажадали вислати організаторів бійки з країни. Міністр внутрішніх справ Бранденбурга Дітмар Войдке заявив, що ця справа зараз розслідується, але про інші подібні випадки йому нічого невідомо.