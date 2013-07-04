Лише 10% росіян боролися б за утримання Чечні у складі РФ

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання, як би ви поставилися до можливості відділення Чечні від Росії, 12% респондентів відзначили «Відділення Чечні від Росії вже фактично відбулося». 24% - були б тільки раді такому розвитку подій. На 27% це б не справило особливого враження. Водночас, 13% опитаних проти такого розвитку подій, але готові з ним змиритися. 10% вважають, що цьому слід перешкодити будь-якими засобами, включаючи військові. 14% - складно відповісти.

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При цьому тільки 2% респондентів оцінюють зараз обстановку на Північному Кавказі як благополучну. 16% - назвали обстановку в регіоні спокійною. 61% - напруженою, 11% - критичною, вибухонебезпечною. 9% - складно відповісти.

Окрім того, 59% опитаних вважають, що протягом найближчого року обстановка на Північному Кавказі залишиться без змін. 9% - вважають, що обстановка поліпшиться, 17%- погіршиться. 15% - складно відповісти.

Водночас, 49% опитаних стурбовані поширенням тероризму з Північного Кавказу на інші регіони Росії. 30% - стурбовані, але не дуже серйозно. 12% загроза тероризму не турбує. 6% - не замислювалися над цим. 3% - складно відповісти.

Опитування проведено 6-10 червня 2013 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1601 людини віком 18 років і старше у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.