У столиці Естонії запропонували заборонити російську мову
14:23, 05 серпня 2013Світ
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Голова Естонської консервативної партії і екс-посол в Росії Март Хельме, який претендує на посаду мера Таллінна, зазначив, що якщо він прийде до влади, він позбавить місто від двомовності.
Кандидат пропонує залишити виключно естонську мову / Фото: ruvr.ru
Про це повідомило видання Eesti Päevaleht.
Один з основних гасел партії мовить "зробимо Таллінн знову естономовним містом". Таким чином партія відкрито заявляє про те, що не підтримує в Естонії ні прихованої, ні відкритої двомовності. У цьому, за словами Хельме, їх погляди дуже сильно відрізняються від поглядів соціал-демократів і центристів, які пропагують ідею двомовності.
На думку політика, діловодство в Таллінні має вестися лише естонською мовою. А тим, хто державною мовою не володіє, доведеться купувати послугу перекладу у перекладацьких бюро при міській управі.
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