У столиці Естонії запропонували заборонити російську мову

Про це повідомило видання Eesti Päevaleht.

Один з основних гасел партії мовить "зробимо Таллінн знову естономовним містом". Таким чином партія відкрито заявляє про те, що не підтримує в Естонії ні прихованої, ні відкритої двомовності. У цьому, за словами Хельме, їх погляди дуже сильно відрізняються від поглядів соціал-демократів і центристів, які пропагують ідею двомовності.

На думку політика, діловодство в Таллінні має вестися лише естонською мовою. А тим, хто державною мовою не володіє, доведеться купувати послугу перекладу у перекладацьких бюро при міській управі.