У Фінляндії замислюються про статус російської мови

Якщо на початку століття в Фінляндії проживали менше 30 тисяч російськомовних, то в 2012 році їх кількість збільшилася більш ніж у два рази. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на фінську службу новин Yle.

Проте міністр юстиції Фінляндії Анна-Майа Хенрікссон заявила, що не бачить підстав для надання російській мові офіційного статусу.

Хенрікссон в інтерв'ю телерадіокомпанії Yle заявила, що оцінює процес переселення росіян до Фінляндії позитивно. Вона зазначила, що муніципалітети, де проживає багато російськомовних, могли б організовувати навчання російською мовою.

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"Однак для цього не потрібно змінювати чинний закон про мову", - вважає Хенрікссон. За її словами, і через сто років російськомовних у Фінляндії не стане стільки, скільки шведомовних зараз.

Разом з тим, на думку провідного фахівця Олександрівського інституту Маркку Кангаспуро, якщо нинішні показники зростання російськомовного населення збережуться, то вже до 2050 року російських фінів стане стільки ж, скільки і шведських фінів, тобто, 250 тисяч. Таким чином, російськомовні громадяни стануть впливовою частиною фінського суспільства.

Наразі на території Фінляндії дві офіційні мови - фінська і шведська.