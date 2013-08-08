Саакашвілі: Я завжди говорив Путіну приємні речі

Таку заяву, як передає lenta.ru з посиланням на REGNUM, він зробив в інтерв'ю телеканалу «Руставі-2», підготовленому напередодні чергової річниці серпневої війни 2008 року.

«Я завжди говорив президенту РФ Володимиру Путіну приємні речі, поводився як вівця перед вовком, але ніколи вовк не буде добре ставитися до ягняти», - зазначив очільник Грузії. Президент також закликав грузинський народ врахувати його досвід і дотримуватися курсу на європейську інтеграцію.

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«Ми не повинні бути баранами, цей шлях ми вже пройшли, але нічого від цього не виграли», - завершив Саакашвілі. Налагодити стосунки з Росією, на його думку, можна лише в тому випадку, якщо грузинський народ готовий «відмовитися від важливої ​​частини своєї території, відмовитися від розвитку, від надії на майбутнє».

Говорячи про війну 2008 року, грузинський президент назвав її неминучою. Провину за конфлікт він, як і раніше, покладає на Росію, звинувачуючи її в намірі «контролювати Грузію та відторгнути Абхазію і Південну Осетію».

Заявам Саакашвілі передували виступи прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, присвячені війні 2008 року і нинішнім відносинам з Грузією. Голова уряду РФ позитивно оцінив свого грузинського колегу - лідера владної коаліції «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі (який є опонентом Саакашвілі). Президента Грузії Медведєв при цьому назвав «військовим злочинцем».

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, виповнюється п'ять років з початку російсько-грузинського військового конфлікту, що завершився де-факто відділенням Абхазії і Південної Осетії від Грузії.