МЗС Грузії зробив заяву до 5-х роковин вторгнення Росії

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Грузії з нагоди п'ятої річниці російсько-грузинської серпневої війни 2008 року, переданій УНІАН Посольством Грузії в Україні.

Як зазначається в заяві, це є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права, бо позбавляє міжнародного визнаного права на безпечне, гідне і добровільне повернення сотні тисяч жертв кількох етнічних чисток, в тому числі й 2008 року.

“За допомогою фактичного контролю та важкої військовою присутності, а також шляхом активного застосування політичних, військових і економічних важелів, Росія домоглася визнання окупованих регіонів Грузії. Досі Росія продовжує ігнорувати свої зобов'язання, зазначені в Угоді про припинення бойових дій, підписаної Грузією і Росією 12 серпня 2008 року за посередництва ЄС. Замість того, щоб вивести свої війська на довоєнні позиції, як викладено в Угоді про припинення бойових дій, Росія значно зміцнила свої військові бази, незаконно розміщені в окупованих регіонах Грузії, збільшуючи розміщення важкого наступального обладнання і числа військовослужбовців”, - підкреслюється в заяві.

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Як зазначають в МЗС Грузії, всупереч положенням Угоди про припинення бойових дій від 12 серпня 2008, Росія відкрито опирається створенню механізмів міжнародної безпеки та стабільності на територіях, що знаходяться під її контролем, і продовжує стояти на заваді доступу гуманітарної місії до них.

“Незважаючи на агресію Росії в серпні 2008 року та її руйнівну політику, спрямовану проти незалежності Грузії і державності, уряд Грузії прагне поступової нормалізації відносин з Росією, заснованої на принципах суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів”, - йдеться у заяві.

В МЗС Грузії зазначають, що з метою створення сприятливих умов для покращення напружених відносин з Москвою Грузія запровадила ряд конкретних важливих ініціатив, але, незважаючи на певну ступінь позитивної динаміки у сферах економічного та гуманітарного співробітництва, «Москва ще більше активізувала свою провокаційну політику, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Грузії».

“Російська сторона поновила процес установки парканів із колючим дротом та застав по лінії окупації в Цхінвалі та Абхазії, які перебувають у стані повного порушення міжнародного публічного права, а також порушують права людини. Розширення зони окупації, установлення огорож та обладнання на території Грузії відкрито порушують суверенітет Грузії, територіальну цілісність і непорушність міжнародно визнаних кордонів, що є грубим порушенням Угоди від 12 серпня про припинення бойових дій. Більше того, Росія, як окупаційна влада, здійснюючи контроль над Абхазією і Цхінвалі, має нести відповідальність у відповідності з міжнародним правом”, - йдеться у заяві.

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Також зазначається, що на п'яту річницю російсько-грузинської серпневої війни 2008 уряд Грузії вкотре заявляє, що його мета полягає у вирішенні існуючого конфлікту з Росією мирним шляхом через переговори на основі принципів міжнародного права.

Грузія також вдячна своїм партнерам, які не лишили країну на самоті під час серпневої війни 2008 року та понині. Грузія цінує дипломатичні зусилля союзників, які допомогли зупинити і запобігти подальшій агресії російських військ і надали значну підтримку уряду Грузії у відновленні економічної стабільності та інфраструктури.

“Уряд Грузії вважає, що створення незалежної демократичної держави є найбільш ефективним і надійним способом досягнення благополучного майбутнього для возз'єднання Грузії. При реалізації цього бачення ми повинні мати тісні партнерські відносини з країнами регіону, з членами євроатлантичної сім'ї та з міжнародними організаціями. Зі свого боку, Грузія готова взяти на себе активну роль у зміцненні міжнародної безпеки між регіонами і рештою країни», - йдеться в заяві.

При цьому в МЗС підкреслили, що, «незважаючи на існуючі серйозні проблеми, Грузія твердо тримається курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію і не шкодує зусиль для реалізації прагнення грузинського народу”.