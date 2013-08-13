Бесеску знову закликав до об'єднання Молдови з Румунією

Про це він заявив у Літньому університеті Ізвору Муреш у румунському повіті Харгіта, передає молдавський портал NOI.MD з посиланням на румунське видання Adevarul.

При цьому Бесеску відзначив, що більшість населення Молдови не хочуть об'єднуватися з Румунією. Проте Молдова все ж таки має зажадати інтеграції з сусідньою державою, і вони одержать її.

За його словами, проблема полягає в Конституції Молдови, де йдеться лише про молдован і молдавську мову.

Глава сусідньої держави вважає, що «бессарабам потрібно проявити ініціативу».

«Я сподіваюся і вірю в те, що Молдова почне виправлення цієї ситуації. Йдеться про об'єднання Молдови з Румунією. Переважна більшість молдавського населення не хочуть цього. Але попросите об'єднання, і ви його одержите», – заликав жителів Молдови румунський лідер.

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Він зазначив, що в Румунії немає жодної партії, яка не хотіла б об'єднання, тоді як в Молдові найбільша партія – Партія комуністів – є антиєвропейською і виступає проти НАТО.

Портал нагадує, що Президент Румунії виступив з аналогічною заявою і під час свого недавнього візиту до Кишинева 18 липня. На зустрічі з представниками молдавського громадянського суспільства Бесеску закликав Молдову «попросити об'єднання з Румунією, і це станеться».