У Румунії збирають підписи за перейменування країни в Дакію

Альтернативна назва, запропонована в петиції, - Дакія. Так в часи Античності іменували велику географічну область, на території якої жили племена даків, а тепер знаходиться Румунія.

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«Римляни - в Італії. Рома походять з Індії, звідки вони розселилися по всьому світу. Ром - це ямайський напій», - цитує lenta.ru петицію, яка розміщена на порталі Causes.com. Автори сподіваються зібрати 150 тисяч підписів, щоб їх ініціативу розглянув румунський парламент, повідомляє.

Свою нинішню назву Румунія носить із середини XIX століття, коли вона виникла в якості васальної держави Османської імперії, що включала Молдавію і Валахію. У 1877 році країна проголосила незалежність, а за підсумками Першої світової війни набула Трансільванію, яка до цього була під владою Австро-Угорщини.

Держава даків сформувалося в II-I століттях до християнського літочислення, а в II столітті Дакію завоювала Римська імперія, після чого ця область піддалася романізації. В даний час частини історичної Дакії входять, крім Румунії, до складу Сербії, Угорщини, України та Молдови.