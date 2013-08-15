Туристам у Хургаді рекомендують не залишати готелі: всі екскурсії скасовані

У Хургаді скасовані всі екскурсії, причому мова йде не тільки про Луксор та Каїр, куди туристи давно не їздять, а й про найближчі екскурсії, навіть морські.

Про це повідомляє РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Єгипті на місяць введено режим надзвичайного стану. Це рішення було прийнято після зіткнень прихильників колишнього президента Мухаммеда Мурсі з правоохоронними органами в Каїрі. У Міністерстві охорони здоров'я країни говорять майже про 300 загиблих у заворушеннях. У Хургаді одна людина загинула і 14 поранені.