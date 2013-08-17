Японія створює армійський підрозділ, що дозволяє висаджувати десант з кораблів

Головною метою нового підрозділу військ Японії називають зміцнення оборони віддалених островів на південному заході країни.

Про це повідомили сьогодні місцеві ЗМІ, передає ИТАР-ТАСС.

У міністерстві вважають, що для захисту віддалених островів, у тому числі Нансей, Японії необхідно забезпечити можливість проведення операцій з десантування на берег. Новий підрозділ, як очікується, буде включено до складу сухопутних сил самооборони в західній частині Японії.

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Для цього планується спорядити сили самооборони машинами типу AAV7, які успішно використовує морська піхота США. Поки мова йде про введення в дію японських сил самооборони шести машин.

Assault Amphibious Vehicle / AAV / - це десантно-гусенична машина-амфібія морської піхоти. Екіпаж становить три людини - водій, командир і стрілець. У кормовій частині машини розташовано десантне відділення, в якому на трьох лавках розміщується 25 осіб десанту. Також машина може перевозити до 4,5 тонн вантажу.