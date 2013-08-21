Меркель першою з німецьких канцлерів відвідала концтабір у Дахау (фото)

Меркель також зустрілася з людьми, що пережили Голокост.

"Для мене це особливий момент. Пам'ять про це наповнює мене глибоким сумом і соромом", - сказала Меркель на зустрічі з жертвами нацизму, пише Deutsche Welle.

У пам'ять про жертв націонал-соціалізму Меркель поклала квіти до меморіалу жертв концтабору. Відвідати табір у Дахау канцлера запросив Макс Маннгаймер, 93-річний голова товариства жертв табору Дахау.

Меркель стала першим главою німецького уряду, який відвідав колишній концтабір у Баварії.

Опозиція в Німеччині піддала критиці цей візит Меркель, назвавши його позбавленим смаку передвиборчим жестом. На захист же Меркель стали єврейські організації країни.

Як відомо, концтабір у Дахау був побудований нацистами в березні 1933 на покинутому військовому заводі і став зразком для всіх наступних концтаборів. У Дахау утримувалися політичні противники гітлерівського режиму, євреї, цигани, гомосексуалісти, протестанти та інші. За дванадцять років існування нацистського режиму понад 200 тисяч осіб з усієї Європи пройшли через Дахау.