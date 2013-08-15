Меркель іде на третю каденцію

Першим заходом став мітинг у м.Зелігенштадт, на який зібралися близько тисячі осіб. На заході А.Меркель заявила, що зможе провести Німеччину через кризу і забезпечити нації подальше процвітання, передає РосБізнесКонсалтинг.

Початок кампанії А.Меркель відбувся на тлі оприлюднених статданих за II квартал, які показали більш упевнене, ніж передбачали експерти, зростання економіки Німеччини.

У вересні в Німеччині відбудуться парламентські вибори, в результаті яких А.Меркель має намір зберегти посаду голови уряду на третій термін.

Поки Християнсько-демократична партія, яку представляє А.Меркель, має впевнену перевагу над опозиційною Соціал-демократичною партією.