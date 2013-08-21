Секвойя, посаджена президентом Таджикистану як символ вічності, засохла

Каліфорнійська секвойя, посаджена президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном перед новою будівлею МЗС як "символ вічності незалежного Таджикистану", засохла.

Про це повідомляє РІА «Новости».

У середині березня президент Рахмон і члени дипломатичного корпусу посадили дві 10-метрові каліфорнійські секвойї, яким понад 50 років, перед фасадом нової будівлі зовнішньополітичного відомства. Ці дерева, одні з найвищих на Землі, які живуть більш як 3 тисячі років, були привезені із США.

Друге дерево, висаджене іноземними дипломатами, прижилося. Кілька секвой меншого віку і розміру були посаджені президентом біля державного кіноконцертного комплексу "Кохі Борбад" і благополучно вижили.

Попередній "символ вічності" - 23-метрова стела Perpetuum Vitae обрушилася напередодні її відкриття у вересні 2004 року, поранивши двох робітників. Наступного дня мала відбутися офіційна церемонія відкриття стели за участю президента.