Секвойя, посаджена президентом Таджикистану як символ вічності, засохла
У той же час, інша секвойя, посаджена іноземними дипломатами, прижилася.
Каліфорнійська секвойя, посаджена президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном перед новою будівлею МЗС як "символ вічності незалежного Таджикистану", засохла.
Про це повідомляє РІА «Новости».
У середині березня президент Рахмон і члени дипломатичного корпусу посадили дві 10-метрові каліфорнійські секвойї, яким понад 50 років, перед фасадом нової будівлі зовнішньополітичного відомства. Ці дерева, одні з найвищих на Землі, які живуть більш як 3 тисячі років, були привезені із США.
Друге дерево, висаджене іноземними дипломатами, прижилося. Кілька секвой меншого віку і розміру були посаджені президентом біля державного кіноконцертного комплексу "Кохі Борбад" і благополучно вижили.
Попередній "символ вічності" - 23-метрова стела Perpetuum Vitae обрушилася напередодні її відкриття у вересні 2004 року, поранивши двох робітників. Наступного дня мала відбутися офіційна церемонія відкриття стели за участю президента.