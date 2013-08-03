Таджикистан не знайшов жодних недоліків у продукції Roshen

Таджикистан не виявив жодних порушень щодо якості й безпеки виробів кондитерської фабрики Roshen.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник директора Агентства зі стандартизації, метрології, сертифікації та торгової інспекції країни Ібодулло Курбонов, передає РІА «Новости».

"Ми проводимо постійні перевірки продуктів, які ввозяться до Таджикистану. У продукції Roshen жодного разу не було виявлено недоліків. Після того, як в російських ЗМІ почалися повідомлення на тему заборони з боку РФ, ми знову провели перевірку, однак те, про що повідомив Росспоживнагляд, нічого не підтвердилося", - сказав він.

За словами Курбонова, після інформації російських ЗМІ про заборону Росспоживнагляду на ввезення до РФ кондитерських виробів Roshen через присутність в ній бензопирена "Таджикстандарт" за пропозицією МВС провів власну перевірку продукції цієї компанії. Roshen займає близько 25% ринку кондитерської продукції Таджикистану.

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Згідно з офіційною заявою корпорації Roshen, компанія завжди дотримувалася всіх правил сертифікацій на кондитерську продукцію і виконувала всі необхідні санітарні норми, дотримуючись вимог державної нормативної документації України і Росії. Слідом за Росією санітарна служба Казахстану почала перевірку продукції Roshen, що, за твердженням Росспоживнагляду, не відповідає технічному регламенту Митного союзу.