«Бєлгородський стрілець» звернувся до суду з «єдиним» проханням

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Єдине, прошу суд не позбавляти волі довічно, а ув'язнити на 25 років", - заявив Помазун в залі засідання.

Раніше прокурор повідомив, що всі злочини були скоєні Помазуном умисно, і попросив призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Помазун додав, що не збирався стріляти на вулиці після виходу з магазину, і причиною стрілянини стала людина, яку він сприйняв за співробітника правоохоронних органів. Інших виправдань собі він не назвав і зазначив, що не бачить своєї провини.

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За даними слідства, 22 квітня 31-річний Помазун відкрив вогонь у магазині зброї в центрі Бєлгорода, убивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох, у тому числі двох школярок. Увечері 23 квітня в районі залізничного вокзалу його затримали поліцейські з Курська, але він встиг поранити одного з правоохоронців.