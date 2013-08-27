ЗМІ: У Москві заарештували грабіжника-таджика на прізвище Сталін
10:18, 27 серпня 2013Світ
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У Москві за підозрою в серії грабежів із застосуванням психотропних засобів затриманий 27-річний уродженець Таджикистану на прізвище Сталін.
Сталін знаходив жертв біля метро
Про це повідомляється в прес-релізі МВС РФ, повідомляє Лента.ру.
За версією слідства, раніше судимий за крадіжку мігрант знайомився біля торгових центрів і станцій метро з нетверезими громадянами. Він представлявся студентом, зав'язував розмову і пропонував випити пива.
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Повівши товариша по чарці в безлюдне місце, Сталін пригощав його напоєм, в який заздалегідь було підмішано азалептин. Незабаром потерпілий втрачав свідомість, а мігрант забирав у нього все цінне і переховувався.
У МВС зазначають, що один з потерпілих помер від передозування препарату.
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