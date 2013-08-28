У МЗС Сирії кажуть, що надали ООН докази своєї непричетності до хіматаки
16:09, 28 серпня 2013Світ
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Сирія надала інспекторам ООН, які займаються розслідуванням застосування хімічної зброї, докази того, що сирійська влада не застосовувала отруйні речовини.
Мікдад заперечує застосування хімзброї урядовими військами / Фото: netgazete.com
Про це заявив журналістам у середу в Дамаску заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мікдад.
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"Сирійські урядові війська ніколи не застосовували хімічної зброї, це лише привід. У нас є докази цього, ми їх передали комісії інспекторів ООН", - сказав Мікдад.
Як передає кореспондент РІА Новости, в середу Мікдад відвідав офіс, в якому розташувалися інспектори. При цьому, коли він входив до будівлі, у нього в руках був конверт. Вийшов заступник міністра вже без нього.
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