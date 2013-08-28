ЗМІ: Ізраїль встановлює системи «Patriot» на кордоні з Сирією

В інтегрованій системі будуть задіяні комплекси ППО і ПРО «Петріот» (дальнього радіусу дії), «Ерроу» (середнього радіусу) і «Залізний купол», розрахований на перехоплення невеликих некерованих ракет і мінометних снарядів.

На тему: Пентагон заявив про готовність завдати удару по Сирії

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Точні позиції розгортання цих комплексів, а також їх чисельність не розголошуються з міркувань секретності, однак, очевидно, йдеться про посилення протиповітряної оборони на кордоні з Сирією, де в останні дні серйозно загострилася обстановка.

Днем раніше прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу заявив, що його країна «найжорстокішим чином» відповість на будь-яку спробу нападу ззовні. Таким чином він відреагував на антиізраїльську риторику сирійського керівництва, яке не виключило, що відповіддю на агресію з боку НАТО може стати удар по Ізраїлю.

США, Великобританія і Франція звинуватили Дамаск у застосуванні хімічної зброї проти власного населення і заявили, що покаранням за ці дії можуть стати удари з повітря по об`єктах сирійської армії.

Увечері 28 серпня в Раді безпеки ООН буде розглянута британська резолюція, яка засуджує уряд Сирії за застосування хімічної зброї та санкціонує прийняття «необхідних заходів» для захисту цивільного населення. Як очікується, на її підтримку виступлять Вашингтон, Лондон і Париж, проти - Москва і Пекін.

У сирійській громадянській війні Ізраїль займає нейтральну позицію, не надаючи підтримки ні уряду Сирії, ні повстанцям, які воюють під ісламськими прапорами. Єрусалим підкреслює, що готовий відповісти на будь-які агресивні дії на свою адресу, незалежно від того, хто за ними стоїть.