Пан Гі Мун: У Сирії не можна діяти без санкції РБ ООН

Пан Гі Мун заявив, що будь-які дії щодо Сирії мають бути розглянуті Радою безпеки - саме вона відповідає за підтримання миру і безпеки, повідомляє РІА Новости.

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"Ми повинні уникнути мілітаризації конфлікту і оживити пошуки політичного врегулювання. Я беру до уваги заклики до дії, щоб запобігти у майбутньому використанню хімічної зброї. Але водночас ми повинні розглянути і наслідки будь-яких заходів з покарання (винних у використанні хімзброї), з тим, щоб не посилювати кровопролиття", - сказав генсек ООН.

Він зазначив, що у разі, якщо факт застосування хімічної зброї під Дамаском підтвердиться, Радбез повинен якомога швидше вжити адекватних заходів щодо можливих порушників.

"Будь-які порушники цього повинні постати перед судом і не уникнути покарання. Пам'ятаючи про цю відповідальність, я закликав членів Ради Безпеки ООН об'єднатися і відповідно відреагувати, якщо підтвердження про застосування хімічної зброї виявляться вірними", - заявив Пан Гі Мун.

Конфлікт у Сирії, який триває більше двох років, в черговий раз загострився 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування урядовими військами хімічної зброї в околицях Дамаску, через що загинуло безліч людей - за даними США, число жертв досягло майже 1,5 тисяч осіб. Сирійська влада звинувачення відкинула. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.