Глава Пентагону: Війська США готові завдати удару по Сирії

"Ми розосередили сили в регіоні, щоб мати можливість здійснити таку операцію. Ми з генералом Демпсі (голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Мартін Демпсі) повідомили президенту, що готові діяти, як тільки він віддасть наказ" , - сказав Хейгел.

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Крім того, на його думку, невтручання США у ситуацію в Сирії підірве можливості Вашингтона щодо протистояння іранській ядерній програмі, повідомляє РІА Новости.

"Відмова діяти підірве довіру до інших зобов'язаннях Америки в галузі безпеки, включаючи рішучість президента перешкодити Ірану отримати ядерну зброю", - додав Хейгел.

"Слово Сполучених Штатів має щось означати", - пояснив він.

У сенаті США відбуваються слухання про можливість військової інтервенції в Сирію.

Раніше повідомлялося, що спікер Конгресу США і глава сенатського комітету підтримують пропозицію президента США Барака Обами про нанесення удару по Сирії.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама в суботу направив законодавцям формальний запит на схвалення військової операції. Згідно з проектом резолюції, завданням Пентагону буде позбавити сирійський режим можливості використовувати зброю масового знищення.

Необхідність військового удару обгрунтовується в проекті документа тим, що дії сирійської влади є порушенням міжнародних норм, зокрема конвенції про заборону хімічної зброї та резолюції 1540 Ради Безпеки ООН. Разом з тим , в документі підкреслюється, що врегулювання конфлікту в Сирії може бути тільки політичним.