У Казахстані чоловік голіруч задушив вовка, який на нього напав

За інформацією поліції, інцидент стався в степу поблизу селища Жетибай Каракіянского району.

"Напад звіра був несподіваним. Я вийшов з машини, щоб оглянути її, і тут на мене ззаду напав якийсь звір. Спочатку я подумав, що це собака, але потім, вже в сутичці зрозумів, що б'юся з вовком", - цитує видання місцевого жителя Даулет Туйешіева.

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Агресивний звір міцно вчепився в спину чоловіка і покусав його руки, ноги й спину, повідомляє РІА Новости.

"Розуміючи, що життя на волосині, чоловік схопив звіра за шию і душив до тих пір, поки той не сконав. Тільки тоді поранений, а ним виявився колишній поліцейський, відправився в лікарню - у нього були серйозні тілесні ушкодження. Тушу вбитого звіра спалили місцеві жителі, вони стверджують, що цей звір дійсно вовк", - пише "Актау-Лада".

Місцева поліція попереджає, що останнім часом у пошуках їжі хижаки підходять все ближче до аулів і можуть становити реальну загрозу для людей.