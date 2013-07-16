ЗМІ: Дикий кабан влаштував переполох у центрі Праги (відео)

Перше повідомлення на телефон "гарячої лінії" поліція отримала від перехожого, який побачив, як кабан перепливає річку Влтаву з острова Штавніце в центрі Праги, повідомляє РІА Новости із посиланням на чеський інтернет-портал IDnes.cz.

"Ще до то того, як поліція прибула на місце події, ми отримали інформацію від охорони готелю "Хілтон", що кабан розбив вітрину і побіг у напрямку мікрорайону Тешнов", - розповіла прес-секретар місцевої пожежної варти Мілена Бліжнякова.

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Правоохоронці кілька годин переслідували тварину.

"У районі Прага-10 кабан біг вулицею назустріч жінці з маленькою дитиною в колясці. Один з наших офіцерів пожежної варти швидко перегородив дорогу тварині мотоциклом, завдяки чому ніхто не постраждав", - додала прес-секретар.

Потім кабан попрямував в район приватної забудови, де забіг на територію одного з приватних володінь. Робітники, що знаходилися на території вілли, залізли на дерева. Прибувши на місце, поліцейські і лікарі змогли приспати кабана, після чого передали тварину працівникам лісового підприємства.