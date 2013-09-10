Росія скликає екстрені консультації щодо Сирії в РБ ООН - джерело
20:27, 10 вересня 2013Світ
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Росія скликає сьогодні екстрені консультації щодо Сирії в Раді Безпеки ООН, повідомило дипломатичне джерело в штаб-квартирі всесвітньої організації.
"Російська делегація скликає консультації Ради Безпеки", - зазначило джерело. За його словами, консультації розпочнуться через 2,5 години і стосуватимуться Сирії, повідомляє РІА Новости.
Раніше сьогодні Франція почала двосторонні консультації з деякими країнами-членами РБ ООН щодо представленого нею проекту резолюції про заходи з контролю над хімічною зброєю в Сирії, проте поки що не має доповіді групи експертів, які проводили розслідування на місці передбачуваного застосування газу зарин під Дамаском.
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