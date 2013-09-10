Франція запропонує ООН план хімічного роззброєння Сирії

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

У своєму виступі Фабіус підкреслив , що в резолюції буде прописано санкції за невиконання цих умов, причому посилання буде на 7 статтю статуту ООН, яка передбачає як невійськові, так і військові способи впливу для відновлення миру. За його словами, відмова від виконання цих умов буде загрожувати Сирії «виключно серйозними наслідками».

Майже одночасно з цим МЗС Росії оголосило, що Москва звернеться до Дамаску з пропозицією негайно розробити конкретний план встановлення міжнародного контролю над сирійською хімічною зброєю з подальшою її утилізацією.

Французька пропозиція стала реакцією на вчорашній обмін дипломатичними заявами між США, Сирією і Росією. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що швидке і всеосяжне хімічне роззброєння Сирії могло б запобігти проведенню військової операції проти неї. Через кілька годин МЗС РФ запропонувало передати всю сирійську хімічну зброю під міжнародний контроль, а Дамаск привітав цей план.

Наслідком цього діалогу стало перенесення на невизначений час голосування в Конгресі США з питання про доцільність нанесення ударів по Сирії. Керівництво США наполягало на проведенні такої операції в якості покарання «за застосування Башаром Асадом хімічної зброї проти власного населення».

Сирійський уряд категорично заперечує, що застосовував таку зброю. Росія не виключає, що відеосвідчення хімічної атаки були сфальсифіковані. При цьому в Москві заявляють, що навіть якщо атака і мала місце, то дотепер невідомо, хто за нею стояв.