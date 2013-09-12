У Єгипті подовжено режим надзвичайного стану на 2 місяці

Як передає РИА Новости, про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву адміністрації президента.

"Президент Адлі Мансур вирішив продовжити дію надзвичайного стану на два місяці", - йдеться у заяві офіційного представника тимчасового президента Єгипту.

Із 14 серпня у країні на місяць був введений режим надзвичайного стану, а в 11 провінціях – комендантська година. Це рішення влада ухвалила після сутичок прихильників колишнього президента Мухаммеда Мурсі з правоохоронними органами.