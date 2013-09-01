Справу екс-президента Єгипту Мурсі передано до суду у кримінальних справах

Про це повідомляє в неділю агентство Рейтер з посиланням на єгипетське телебачення.

На тему: У Єгипті суд над лідерами Братів-мусульман перенесли на жовтень

Прокурор Хешам Баракат (Hesham Barakat) передав справу Мурсі і ще 14 членів руху "Брати-мусульмани" до кримінального суду Каїра. Усіх їх звинувачують у "скоєнні актів насильства і закликах до вбивства", передає РІА Новости.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, Організація ''Брати-мусульмани'' провела чергові масові демонстрації під гаслом ''вирішальна п'ятниця''. Ісламісти протестували проти ''військового перевороту'' і масових арештів у своїх рядах.

У кількох містах, у тому числі у Каїрі, дорогу колонам з мітингувальниками перекрили прихильники чинного в країні режиму, що і призвело до сутичок.

У результаті бійок між прихильниками і противниками Мурсі троє людей загинуло і понад 30 поранено .

Президента Мурсі усунули єгипетські військові 3 липня на тлі масових протестів проти його правління. Генпрокуратура країни прийняла рішення заарештувати його, а потім неодноразово продовжували термін утримання під вартою у справі про можливу змову з палестинським рухом ХАМАС.