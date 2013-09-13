СК: У Росії під час пожежі в психлікарні загинули 37 людей (фото)

Про це УНІАН повідомили в регіональному управлінні Слідчого комітету Росії.

«Під час пожежі загинула 46-річна санітарка, яка рятувала людей. На цей час дістали тіла 10 людей із 37 загиблих. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем одного з пацієнтів», - йдеться в повідомленні.

За фактом пожежі в психоневрологічному інтернаті в селі Лука-Оксочі Маловишерського району слідчими органами Слідчого комітету Росії по Новгородській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті через необережність) і ч.3 ст.293 КК РФ (недбалість).

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група в кількості 20 слідчих.

Наразі проводиться огляд місця пригоди, в адміністрації інтернату проводяться обшуки й виїмки документів. Встановлюються й допитуються очевидці пригоди.

Тим часом представник оперативного штабу на місці надзвичайної ситуації повідомив РІА «Новости», що вже виявили тіла 15 загиблих під час пожежі в новгородському інтернаті.

"При розборі завалів виявлено тіла ще трьох загиблих, загальне число знайдених тіл - 15", - сказав він.