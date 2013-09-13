Під час пожежі в російській психлікарні загинуло 12 людей

12:08, 13 вересня 2013
Суспільство
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Рятувальники виявили на місці пожежі у психоневрологічному інтернаті в Новгородській області тіла ще двох загиблих, загальна кількість жертв зросла до 12

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника оперативного штабу.

"З-під завалів витягнуто тіла ще двох загиблих, розбір завалів триває", - сказав співрозмовник агентства.

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Одноповерхова будівля психоневрологічного інтернату в селі Лука загорілося пізно вночі на площі 670 квадратних метрів. За неофіційними даними, повністю згорів лікувальний корпус чоловічого відділення. Згідно з попередньою інформацією МОЗ, на момент пожежі у відділенні перебувало 59 осіб, включаючи медперсонал.

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