У Туреччині поновилися заворушення: поліція атакувала протестувальників

У районі Кадікой (Стамбул) мітинг почався мирно – з концерту, але з настанням ночі поліція атакувала протестувальників, які хотіли пройти до штабу правлячої Партії справедливості і розвитку.

Про це повідомляє NEWSru Israel з посиланням на телеканал Sky News.

Поліція застосовувала гумові кулі і брандспойти. Учасники акції протесту будували барикади і влаштовували пожежі на вулицях.

За попередніми даними, кілька демонстрантів були заарештовані. Щонайменше, один учасник протесту (немолодий чоловік) був госпіталізований.

На півдні країни, в місті Антак’я (неподалік від кордону із Сирією) сутички тривають вже шосту добу поспіль, зазначає Sky News. Для розгону натовпів поліція застосовує сльозогінний газ. Як і в Стамбулі, на вулицях цього міста опозиціонери будують і підпалюють барикади.

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Приводом для масових акцій протесту стала смерть 22-річного Ахмета Атакана, який загинув під час зіткнень з поліцією минулого тижня. За офіційною версією, демонстрант впав з даху. Але опозиціонери заявляють, що причиною його падіння було отруєння сльозогінним газом.

Сотні тисяч супротивників режиму Ердогана у червні цього року брали участь в акціях протесту в Анкарі, Стамбулі й інших турецьких містах. Упродовж кількох тижнів владі вдалося добитися помітного скорочення активності опозиціонерів. Наскільки масовими і тривалими будуть нинішні вуличні протести, наразі не ясно.