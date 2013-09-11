ЗМІ: В Іспанії пройшла масова акція прихильників самовизначення Каталонії

Ця акція у зв`язку зі святом Днем Каталонії організована прихильниками самовизначення , повідомляє ІТАР -ТАРС.

Для її проведення на кілька годин було перекрито магістральне шосе, що веде до Франції, багато проспектів і вулиць Барселони та інших міст Каталонії. Для учасників ”каталонського шляху” були виділені 1,8 тис автобусів. Порядок забезпечували майже 2 тис каталонських поліцейських та майже 5 тис добровольців.

Акція отримала схвалення місцевого уряду. Його голова Артур Мас не взяв у ній участь, але висловив їй повну підтримку і зустрівся з організаторами з громадського руху Національна асамблея Каталонії, яке виступає за право автономної області на самовизначення. За словами Маса, ”іспанський уряд повинен прислухатися до голосу каталонського народу, якщо не хоче мати з Каталонією дуже серйозних проблем”.

Правляча в Іспанії Народна партія, керівництво Соціалістичної партії Каталонії і партія Громадяни не підтримали проведення даної акції, вважаючи, як заявив лідер соціалістів Пере Наварро, що ”вона вносить розкол в Каталонське суспільство і відволікає увагу від вирішення нагальних економічних і соціальних проблем автономної області”.

”Каталонський шлях” став ще однією ланкою в кампанії націоналістичних сил на користь проведення в 2014 році опитування населення про право на самовизначення Каталонії, який уряд Іспанії вважає антиконституційним.