У Ємені невідомі намагалися викрасти посла Німеччини і вбили її охоронця

Як повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на британський телеканал "Скай ньюс", при цьому було застрелено її охоронця.

За повідомленням представників силових структур Ємену, кілька озброєних бойовиків спробували викрасти посла, коли вона вийшла з супермаркету на півдні столиці Сани у супроводі охоронця. Голова диппредставництва змогла зникнути з місця події, вона не постраждала. Бойовики втекли з місця злочину на автомобілі.

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Зараз місце події оточено поліцією, ведеться розслідування.

Міністерство закордонних справ ФРН поки не підтверджує повідомлення ЗМІ про вбивство співробітника німецького дипломатичного відомства в столиці Ємену.

«МЗС і посольство інтенсивно працюють над тим, щоб прояснити всі деталі події», - цитує агентство представника німецького міністерства.